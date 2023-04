“Dobbiamo dirlo”. Temptation Island, decisione definitiva di Mediaset: la notizia è arrivata poco fa (Di sabato 8 aprile 2023) Da qualche giorno sulle reti Mediaset sta passando il promo della prossima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni che ritorna in tv dopo lo stop dello scorso anno per la gioia dei tanti fan del programma. Infatti lo scorso anno è andato in onda Ultima fermata che nelle intenzioni avrebbe dovuto sostituire il reality, ma non ha fatto breccia nel cuore degli spettatori che sono molto legati alle vicende delle coppie che mettono alla prova delle tentazioni il loro amore. Già si fanno i nomi di possibili coppie che potrebbero prendere parte a Temptation Island: si tratta di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che dopo il GF Vip 7 stanno vivendo la loro storia nella quotidianità lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. A riportare questo rumor è stato il sito Blastingnews, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Da qualche giorno sulle retista passando il promo della prossima edizione di, il reality show delle tentazioni che ritorna in tv dopo lo stop dello scorso anno per la gioia dei tanti fan del programma. Infatti lo scorso anno è andato in onda Ultima fermata che nelle intenzioni avrebbe dovuto sostituire il reality, ma non ha fatto breccia nel cuore degli spettatori che sono molto legati alle vicende delle coppie che mettono alla prova delle tentazioni il loro amore. Già si fanno i nomi di possibili coppie che potrebbero prendere parte a: si tratta di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che dopo il GF Vip 7 stanno vivendo la loro storia nella quotidianità lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. A riportare questo rumor è stato il sito Blastingnews, ...

