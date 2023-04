Disastro Dallas: fuori dai playoff. I Nets ci sono, per loro ci sono i 76ers (Di sabato 8 aprile 2023) 'Impresa' riuscita per i Mavericks (38 - 43) escono con le ossa rotte dalla trade di Irving e decidono per il 'tanking' proprio nelle ultime due gare di regular season. Una squadra che con l'ex Nets ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) 'Impresa' riuscita per i Mavericks (38 - 43) escono con le ossa rotte dalla trade di Irving e decidono per il 'tanking' proprio nelle ultime due gare di regular season. Una squadra che con l'ex...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_NBA : Disastro Dallas: fuori dai playoff. I Nets ci sono, per loro ci sono i 76ers #nba - AndBand7 : Dallas tira ufficialmente i remi in barca. Un disastro totale (e non so nemmeno se questa cosa qua sia ufficialment… - GamesYojimbo : @rprat75 Dallas vicino al disastro. Quando lo capiranno che per far bene una squadra deve anche saper difendere? - RoomuShip : @rprat75 Da tifoso di Irving mi tocca ammettere che Dallas e' un disastro come avevi previsto. Invece i lakers che… - michaelgscott0 : @DiegoAmbrosin si speriamo niente di grave però perché è troppo importante, Dallas è veramente un disastro totale -