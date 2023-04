Diretta Torino - Roma 0 - 1: Dybala di rigore, Mourinho è terzo da solo LIVE (Di sabato 8 aprile 2023) La Roma sfida il Torino nella 29ª giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i giallorossi di Mourinho vanno a caccia di punti importanti per la classifica, dopo i pareggi di Inter e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 aprile 2023) Lasfida ilnella 29ª giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grandei giallorossi divanno a caccia di punti importanti per la classifica, dopo i pareggi di Inter e ...

