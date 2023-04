Diletta Leotta da Pio e Amedeo, non solo l’abito per poche: il vero dettaglio super lusso. E il prezzo (Di sabato 8 aprile 2023) Ieri, venerdì 7 aprile, è stata mandata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Felicissima Sera. Tra i vari ospiti, Pio e Amedeo hanno scelto Diletta Leotta, volto noto di DAZN. La Leotta si è presentata in studio con un abito meraviglioso, color arcobaleno, che ha attirato ovviamente l’attenzione dei telespettatori. I due comici foggiani hanno creato un siparietto molto divertente, nel quale hanno fatto varie domande alla giornalista, soprattutto riguardo la sua gravidanza. Ricordiamo infatti che, proprio pochissimi giorni fa, Diletta Leotta ha annunciato di aspettare un bambino. Attualmente la conduttrice televisiva è fidanzata con Loris Karius, calciatore tedesco. I due hanno iniziato la loro relazione a novembre dello scorso anno ed ora aspettano la nascita del loro primo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Ieri, venerdì 7 aprile, è stata mandata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Felicissima Sera. Tra i vari ospiti, Pio ehanno scelto, volto noto di DAZN. Lasi è presentata in studio con un abito meraviglioso, color arcobaleno, che ha attirato ovviamente l’attenzione dei telespettatori. I due comici foggiani hanno creato un siparietto molto divertente, nel quale hanno fatto varie domande alla giornalista, soprattutto riguardo la sua gravidanza. Ricordiamo infatti che, proprio pochissimi giorni fa,ha annunciato di aspettare un bambino. Attualmente la conduttrice televisiva è fidanzata con Loris Karius, calciatore tedesco. I due hanno iniziato la loro relazione a novembre dello scorso anno ed ora aspettano la nascita del loro primo ...

