Diffidati Verona-Sassuolo: neroverdi a rischio squalifica in vista della Juventus (Di sabato 8 aprile 2023) I Diffidati di Verona-Sassuolo, ecco chi sono i neroverdi a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro la Juventus. Gli emiliani affronteranno i veronesi in una partita di fondamentale importanza per non farsi risucchiare in zona retrocessione. Dionisi dovrà anche gestire una situazione non facilissima con i cartellini. Saranno ben 3 i Diffidati che salterebbero la gara con la Juventus in caso di un cartellino giallo: Frattesi, Thorstvedt e Zortea. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Idi, ecco chi sono iinsuccessiva sfida contro la. Gli emiliani affronteranno i veronesi in una partita di fondamentale importanza per non farsi risucchiare in zona retrocessione. Dionisi dovrà anche gestire una situazione non facilissima con i cartellini. Saranno ben 3 iche salterebbero la gara con lain caso di un cartellino giallo: Frattesi, Thorstvedt e Zortea. SportFace.

