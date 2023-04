Diffidati Lazio-Juventus, bianconeri a rischio squalifica in vista del Sassuolo (Di sabato 8 aprile 2023) I Diffidati di Lazio-Juventus, i bianconeri a rischio squalifica in vista della prossima sfida contro il Sassuolo. Si torna in campo dopo la Coppa Italia e nella squadra di Allegri troviamo ben 2 giocatori in diffida, entrambi difensori ed entrambi Diffidati: Alex Sandro e capitan Danilo. Uno invece lo squalificato che salterà la Lazio: Moise Kean. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Idi, iindella prossima sfida contro il. Si torna in campo dopo la Coppa Italia e nella squadra di Allegri troviamo ben 2 giocatori in diffida, entrambi difensori ed entrambi: Alex Sandro e capitan Danilo. Uno invece loto che salterà la: Moise Kean. SportFace.

