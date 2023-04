Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Diaz: 'La ricetta anti Napoli? Tenere palla, loro non sono abituati senza...': Diaz: 'La ricetta anti Napoli? Tener… - Gazzetta_it : Diaz: “La ricetta anti Napoli? Tenere palla, loro non sono abituati senza...” -

E' stato fra i giocatori che hanno generato più rimpianti nel popolo rossonero, al termine della partita con l'Empoli. Brahim sta attraversando un momento d'oro e i tifosi milanisti, dopo averlo visto magnificamente all'opera al San Paolo, si sfregano le mani in previsione del primo round di Champions col Napoli. E lui ...

Il trequartista del Milan lancia la sfida di Champions ai campani: “Abbiamo meritato di essere qui, siamo tra le più forti d’Europa” ...