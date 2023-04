Di Lorenzo esalta Mario Rui | “Maestro” | fantastica foto sui social

(Di sabato 8 aprile 2023) Giovanni DitaggaRui su instagram, nelle storie scrive: “ndo il compagno portoghese. Diha preso per mano il Napoli in uno dei rari momenti di difficoltà della squadra. Lo ha fatto segnando un gol decisivo contro il Lecce, su assist perfetto di Kim. Ma il capitano, quello vero, lo si vede dai gesti concreti, dalla forza con cui cementa il gruppo. Lo ha fatto più volte in questa stagione, con le cene organizzate, con il supporto in campo e fuori. Ecco perché SpallettiDi, perché oltre ad essere un grande calciatore è anche un grande uomo e capitano. Dila storia su instagram conRui Anche dopo Lecce-Napoli, Diha volutore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Lorenzo_333 : @MrOnadde il pelato del cazzo si esalta per aver fatto gol alla banda di disabili di Klopp, letteralmente 11 atleti… -

Altri due italiani sono vicini in tabellone, sempre nella parte alta: Jannik Sinner e... Il francese non è in un buon momento e spesso il marchigiano in queste circostanze si. Più ...... il Lecce ha fatto risultati importanti contro tutte le grandi, è una squadra che sinella ... Su Di. 'La fascia di capitano gli ha dato ancor più forza e responsabilità. E' bellissimo ...È una squadra messa bene in campo e che sidi fronte a qualità alta'. Queste le parole di ... 'DiLa fascia di capitano gli ha dato più forza e più responsabilità : è bellissimo vederlo ...

ATP Miami 2023, Lorenzo Sonego si esalta! Battuto Tiafoe in due set e ottavi di finali conquistati OA Sport

Da Simeone a Osimhen, le dichiarazioni del tecnico del Napoli Luciano Spalletti dopo la partita vinta 2-1 in casa del Lecce ...Questo è un campo difficile, loro si esaltano nella qualità alta e sono messi bene in ... Vedi anche Serie A Serie A, Lecce-Napoli 1-2: Di Lorenzo trascina, Gallo manda ko i suoi "La partita col Milan ...