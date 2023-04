Detox della pelle: i segreti delle star (Di sabato 8 aprile 2023) Sauna a infrarossi, maschere purificanti a base di argilla e Carbon Peel Laser: i segreti delle celeb per una pelle detossinata e i prodotti da usare a casa Leggi su vanityfair (Di sabato 8 aprile 2023) Sauna a infrarossi, maschere purificanti a base di argilla e Carbon Peel Laser: iceleb per unadetossinata e i prodotti da usare a casa

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HifasdaTerraIT : In Hifas da Terra abbiamo condotto lo studio HIFAS-DETOX che dimostra il potere chelante e la capacità di detossifi… - DiLucaMilano : Ultimo giorno per approfittare della Promo Detox Selection ? Hai ancora dei prodotti nel carrello? Ricordati di pr… - EsT_elL_a : Veneto e Bebè fatevi una settimana di detox dai social. Non so se sono coscienti della 'potenza' di questa coppia.… - DiLucaMilano : Agenti atmosferici, smog e make up possono infastidire la nostra pelle. Per il viso, e tra i prodotti della Detox… - gianpy_italy : RT @alexandernevs3: Da 68 anni l'Inter non perdeva 10 partite dopo 28 giornate ma gli interisti etici, non avendo alcun senso della storia,… -