Der Spiegel: "Membro del consiglio Porsche SE offre a Putin il rilancio dell'industria dell'auto in Russia" (Di sabato 8 aprile 2023) Il gruppo Volkswagen e la finanziaria che lo controlla, la Porsche SE, ne hanno preso le distanze. E il diretto l'interessato, Siegfried Wolf, 65enne imprenditore austriaco, ha scelto un prudente silenzio rispetto all'articolo dell'autorevole settimanale Der Spiegel che lo indica come mittente di una lettera al presidente della Russia, Vladimir Putin, per ricostruire l'industria dell'auto del paese. Le formule scelte non lasciano dubbi. Da Wolfsburg i vertici informano di "non essere a conoscenza" né delle missiva né "del suo irritante contenuto", mentre da Stoccarda si spiega di "non aver saputo e di non sapere della lettera citata". Il grado di imbarazzo della lettera di misurerà nei prossimi giorni con le eventuali dimissioni (pretese o offerte) da Wolf, che è uno dei pochi membri ...

