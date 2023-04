Denunciato per stupro Fabrizio Lombardo, ex capo Miramax in Italia (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Fabrizio Lombardo, ex capo della Miramax e stretto collaboratore di Harvey Weinstein, è stato Denunciato per stupro presso la Corte Suprema di New York. Ad accusarlo è l’ex modella Sara Ziff, fondatrice di Model Alliance, un gruppo per la difesa di modelle e creatori di moda. Lo riferisce il New York Times. Secondo la denuncia, presentata il 6 aprile, Lombardo aggredì sessualmente Ziff in una stanza d’albergo a New York nel 2001, quando la modella aveva 19 anni. Ziff cita in giudizio Lombardo, Weinstein, la Disney e le sue sussidiarie Buena vista e Miramax per abuso e negligenza. Ciò è possibile grazie all’Adult Survivor Act del maggio 2022, che estende fino al novembre 2023 il diritto di vittime di reati sessuali di ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) –, exdellae stretto collaboratore di Harvey Weinstein, è statoperpresso la Corte Suprema di New York. Ad accusarlo è l’ex modella Sara Ziff, fondatrice di Model Alliance, un gruppo per la difesa di modelle e creatori di moda. Lo riferisce il New York Times. Secondo la denuncia, presentata il 6 aprile,aggredì sessualmente Ziff in una stanza d’albergo a New York nel 2001, quando la modella aveva 19 anni. Ziff cita in giudizio, Weinstein, la Disney e le sue sussidiarie Buena vista eper abuso e negligenza. Ciò è possibile grazie all’Adult Survivor Act del maggio 2022, che estende fino al novembre 2023 il diritto di vittime di reati sessuali di ...

