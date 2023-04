De Zerbi sulla lite con Stellini: “Mi ha mancato di rispetto”. Il tecnico Spurs: “Non è successo nulla” (Di sabato 8 aprile 2023) Roberto De Zerbi e Cristian Stellini, rispettivamente tecnico del Brighton e del Tottenham, hanno parlato al termine della partita valevole per la 30esima giornata di Premier League 2022/2023. Il tema principale sono state ovviamente le scintille tra i due, iniziate ancora prima della partita e sfociate in una doppia espulsione all’ora di gioco. “Sento che da parte sua non c’è stato rispetto – ha spiegato De Zerbi – Io sono abituato a rispettare tutti gli allenatori ed esigo che gli altri facciano lo stesso con me. Ma non gli ho detto brutte parole, solo la mia idea“. IL VIDEO DELLA lite IL MOTIVO DELLA lite Più diplomatico Stellini, che non ha voluto gettare ulteriore benzina sul fuoco: “Non voglio parlare di quello che è successo in ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Roberto Dee Cristian, rispettivamentedel Brighton e del Tottenham, hanno parlato al termine della partita valevole per la 30esima giornata di Premier League 2022/2023. Il tema principale sono state ovviamente le scintille tra i due, iniziate ancora prima della partita e sfociate in una doppia espulsione all’ora di gioco. “Sento che da parte sua non c’è stato– ha spiegato De– Io sono abituato a rispettare tutti gli allenatori ed esigo che gli altri facciano lo stesso con me. Ma non gli ho detto brutte parole, solo la mia idea“. IL VIDEO DELLAIL MOTIVO DELLAPiù diplomatico, che non ha voluto gettare ulteriore benzina sul fuoco: “Non voglio parlare di quello che èin ...

