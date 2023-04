De Zerbi: ''Stellini mi ha mancato di rispetto, gli ho detto la mia opinione'' (Di sabato 8 aprile 2023) Stellini e De Zerbi sono stati espulsi dopo un'accesa discussione all'inizio della ripresa di Tottenham - Brighton, vinta dagli Spurs per 2 - ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023)e Desono stati espulsi dopo un'accesa discussione all'inizio della ripresa di Tottenham - Brighton, vinta dagli Spurs per 2 - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Ricapitolando: ?? Prima della partita tra Tottenham e Brighton, al momento della consueta stretta di mano, De Zerbi… - TheSecretScout_ : Cristian Stellini & De Zerbi sent off ?? - calcioinglese : Oggi c’è Tottenham-Brighton, ovvero la sfida tra i due allenatore italiani al momento in Premier League. Tutti ott… - fant_chia_amor : RT @calcioinglese: Ricapitolando: ?? Prima della partita tra Tottenham e Brighton, al momento della consueta stretta di mano, De Zerbi ha q… - alberto_varisco : @calcioinglese Bravo Stellini a casa il pinguino De Zerbi -