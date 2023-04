De Vrij ci mette la faccia da capitano e parla di rinnovo – TS (Di sabato 8 aprile 2023) L’olandese, che ieri indossava la fascia da capitano per la prima volta in stagione, ha ammesso che il periodo no dell’Inter non è determinato solo dalla sfortuna PAROLE – Stefan De Vrij ha parlato nel post partita di Salernitana-Inter affrontando diversi temi. Il numero 6, ieri capitano, ha ammesso che il periodo nero dell’Inter non sia dovuto solo alla sfortuna. Ora la testa dei nerazzurri sarà rivolta alla partita con il Benfica, nella quale i nerazzurri faranno di tutto per ottenere un buon risultato. rinnovo – De Vrij ha parlato anche del suo momento, ammettendo il dispiacere per il poco minutaggio. Il classe ’92 ha poi confermato un incontro in settimana per il rinnovo. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno ma la sensazione ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) L’olandese, che ieri indossava la fascia daper la prima volta in stagione, ha ammesso che il periodo no dell’Inter non è determinato solo dalla sfortuna PAROLE – Stefan Dehato nel post partita di Salernitana-Inter affrontando diversi temi. Il numero 6, ieri, ha ammesso che il periodo nero dell’Inter non sia dovuto solo alla sfortuna. Ora la testa dei nerazzurri sarà rivolta alla partita con il Benfica, nella quale i nerazzurri faranno di tutto per ottenere un buon risultato.– Dehato anche del suo momento, amndo il dispiacere per il poco minutaggio. Il classe ’92 ha poi confermato un incontro in settimana per il. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno ma la sensazione ...

