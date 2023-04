De Luca 7 aprile 2023 gli aggiornamenti (Di sabato 8 aprile 2023) Il Presidente De Luca apre la diretta del 7 aprile 2023 richiamando all’attenzione la questione dei decreti per gli appalti pubblici, di cui si discute attualmente al Governo. De Luca richiede che alcuni controlli per tutelare la trasparenza non vengano omessi, in particolare quelli relativi all’antimafia. A parere del presidente inoltre non è accettabile che si permetta ad una sola impresa di partecipare ad un appalto, perché questa poi avrebbe maggiore potere decisionale sul prezzo a danno delle casse dello Stato e degli enti pubblici. Infine un’impresa che ha partecipato ad una gara, dovrebbe essere successivamente esclusa dalle altre. Successivamente il presidente cita tutti gli investimenti da realizzare per la sanità campana e per le strutture ospedaliere della regione sottoforma di potenziamento e ... Leggi su zon (Di sabato 8 aprile 2023) Il Presidente Deapre la diretta del 7richiamando all’attenzione la questione dei decreti per gli appalti pubblici, di cui si discute attualmente al Governo. Derichiede che alcuni controlli per tutelare la trasparenza non vengano omessi, in particolare quelli relativi all’antimafia. A parere del presidente inoltre non è accettabile che si permetta ad una sola impresa di partecipare ad un appalto, perché questa poi avrebbe maggiore potere decisionale sul prezzo a danno delle casse dello Stato e degli enti pubblici. Infine un’impresa che ha partecipato ad una gara, dovrebbe essere successivamente esclusa dalle altre. Successivamente il presidente cita tutti gli investimenti da realizzare per la sanità campana e per le strutture ospedaliere della regione sottoforma di potenziamento e ...

