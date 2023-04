La 27esima giornata della Bundesliga regala due scontri diretti fondamentali nella lotta scudetto, con le sfide incrociate tra le prime quattro della classifica. Il Bayern Monaco si impone 1 - 0 sul ...... ma interviene il Var, perché Dee forse anche Chiellini entrano prima in area. Irrati fa quindi ripetere e stavolta Calhanoglu. 44' - RIGORE PER L'INTER - Dumfries entra in area sulla ...... quelli che valgono un sacco di soldi, di norma offensivi ma non solo (vedasi De), subiscano ...poco, spesso quel tanto che basta ma principalmente su azione manovrata (60%), non potendosi ...

De Ligt segna un gol pazzesco: il Bayern fa festa Corriere dello Sport

95' - Nel recupero: Vlahovic viene trattenuto da D'Ambrosio in area di rigore, si arrabbia il serbo. Subito dopo protesta anche De Ligt: su un lancio dalle retrovie contatto con Darmian. In entrambi i ...La primavera 2023 segna due ritorni a San Niccolò. Due simboli del rione diversi tra loro, ma all’insegna della convivialità. Il primo la riapertura dello storico pub Joyce, seppure in altra chiave, ...