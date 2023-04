De Ligt - gol: il Bayern supera il Friburgo che lo ha eliminato dalla Coppa (Di sabato 8 aprile 2023) Vendetta. Ma in classifica resta tutto invariato. Il Bayern Monaco, che in settimana è stato eliminato dalla Coppa di Germania dal Friburgo, ha battuto la squadra di mister Streich per 1 - 0. Decisivo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) Vendetta. Ma in classifica resta tutto invariato. IlMonaco, che in settimana è statodi Germania dal, ha battuto la squadra di mister Streich per 1 - 0. Decisivo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioColafra2 : @Andrea_b19 @alvarosburato Ma sti cazzi del gol ahahaha, la verità è che de ligt come molti altri di quell’ajax lon… - ETGazzetta : De Ligt-gol: il Bayern supera il Friburgo che lo ha eliminato dalla Coppa#Bundesliga - GianmarcoQuaio2 : RT @MatthijsPog: Oddioooooo ma che gol ha fatto De Ligt, NON CI CREDO ?????? - BobbyBrambo : Gli spunti del sabato di #Bundesliga - il ritorno al gol di #Moukoko - Florian Wirtz che trascina il… - Keannismo : Il gol di De Ligt non mi è ancora uscito in TL perché l'algoritmo SA che non mi interessa un difensore Olandese che gioca in Germania. -