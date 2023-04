De Grandis: «Inter turnover va calibrato! Sostituti hanno fatto bene, però…» (Di sabato 8 aprile 2023) Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport ha parlato dei pareggi di Inter e Milan con tanto di turnover in vista Champions League. Poi si è soffermato a parlare in particolare dei nerazzurri. turnover DECISIVO – De Grandis ha espresso la sua opinione riguardo il turnover in particolare dell’Inter contr la Salernitana: «Bisogna calibrare bene il turnover, quello di Inter e Milan rischia di compromettere la corsa per la Champions League. Anche se devo dire i nerazzurri hanno fatto bene con i Sostituti fino a un certo punto, però poi siccome non andavano bene, Inzaghi li ha cambiati. Una volta fatto i cambi ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Stefano Dedagli studi di Sky Sport ha parlato dei pareggi die Milan con tanto diin vista Champions League. Poi si è soffermato a parlare in particolare dei nerazzurri.DECISIVO – Deha espresso la sua opinione riguardo ilin particolare dell’contr la Salernitana: «Bisogna calibrareil, quello die Milan rischia di compromettere la corsa per la Champions League. Anche se devo dire i nerazzurricon ifino a un certo punto, però poi siccome non andavano, Inzaghi li ha cambiati. Una voltai cambi ...

