Davigo scrisse ‘Violare la legge conviene’ Non esagerava | in Italia pagano solo i più deboli

(Di sabato 8 aprile 2023) di Michele Sanfilippo Qualche anno fa Piercamilloha scritto un libro dal titoloapparentemente molto provocatorio: Inviolare laconviene. Per sommi capi, il libro racconta come intra i tre livelli di giudizio, condoni, prescrizioni, cavilli giuridici, deliberato depotenziamento degli organi della magistratura e obsolescenza degli strumenti, i processi penali raramente terminino. Circa il 60% dei processi penali non arriva in aula, ossia cade in prescrizione con la logica conseguenza che circa il 60% delle persone che hanno subito un torto non avrà mai giustizia.ci racconta, con dovizia di particolari, come la politica, dopo Mani Pulite, invece di fare pulizia al proprio interno, ha cominciato un incessante lavoro di logorio del codice di ...