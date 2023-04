Davide Van De Sfroos: un doppio vinile per i 30 anni di carriera (Di sabato 8 aprile 2023) foto di Fabrizio CestariMILANO – E’ uscito “Davide Van De Sfroos – Live 2022” (per BMG / MyNina), il doppio vinile in edizione limitata che raccoglie i brani più significativi della carriera di Davide Van De Sfroos in versione live, registrati durante la lunga tournée del 2022 e che mancavano da parecchio tempo nel repertorio dal vivo del cantautore italiano. “Davide Van De Sfroos – Live 2022” rappresenta la volontà di tenere traccia e ricordare il periodo intenso di concerti che lo ha preceduto e l’esigenza di fermare in un album l’esperienza della Maader Band, una squadra di musicisti che ha fatto dell’affiatamento e della sensibilità musicale il proprio marchio. Anche se virtualmente l’album è già disponibile su tutte le piattaforme ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 aprile 2023) foto di Fabrizio CestariMILANO – E’ uscito “Van De– Live 2022” (per BMG / MyNina), ilin edizione limitata che raccoglie i brani più significativi delladiVan Dein versione live, registrati durante la lunga tournée del 2022 e che mancavano da parecchio tempo nel repertorio dal vivo del cantautore italiano. “Van De– Live 2022” rappresenta la volontà di tenere traccia e ricordare il periodo intenso di concerti che lo ha preceduto e l’esigenza di fermare in un album l’esperienza della Maader Band, una squadra di musicisti che ha fatto dell’affiatamento e della sensibilità musicale il proprio marchio. Anche se virtualmente l’album è già disponibile su tutte le piattaforme ...

