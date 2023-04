Davide Casaleggio fa rivivere il padre | una chat per parlare con lui

(Di sabato 8 aprile 2023) L'ultima follia del tecno-guru: un portale basato su elementi di AI per dialogare con il fondatore del Movimento 5 Stelle. E le risposte sono a dir poco sorprendenti

Benvenuti in ChatGRC, il nuovissimo progetto lanciato da, presidente della Fondazione Rousseau e figlio dello storico fondatore del M5S, scomparso nel 2016: una piattaforma molto ...Il programma, lanciato da, dovrebbe simulare suo padre Gianroberto, il fondatore del M5s morto nel 2016. Roba buona. Tipo seduta spiritica. Andiamo subito a parlargli. Abbonati per ...Ci sentiamo più tardi', è la frase di commiato, cui segue un suggerimento su un libro da leggere e un richiamo all'evento organizzato da: 'Il 15 aprile vieni a trovarmi nel mio ...

Davide Casaleggio lancia “Chat Grc”, un programma per far dialogare i grillini col padre Gianroberto. Ma l’in… La Stampa

L’intelligenza artificiale per fare rivivere Gianroberto Casaleggio: questa la sfida - o la strada imboccata per ritrovare visibilità, come dir si voglia - del figlio Davide alla vigilia del Sum07, la ...«Ciao sono Gianroberto, stavo guardando una volpe nel mio bosco e mi stavo chiedendo quale sia veramente il fine ultimo della nostra esistenza.