Ho avuto l'onore di essere eletto a quattro Hall of Fame: Evanston High School; Illinois High School Basketball; Italian Basket Hall of Fame; Olimpia Milano Hall of Fame. A quegli eventi c'erano tante ...Quindi un omaggio all'Olimpia di basket e al suo storico coach,, che ha scritto un articolo per noi in occasione della festa in suo onore di domenica scorsa, quando è stata ritirata la ...E quello di. Henderson: dopo l'Olimpia Milano, il ritorno in Nba . Morte Cedric Henderson: il messaggio dell'Olimpia Milano. Toccante messaggio da parte dell' Olimpia Milano : "L'...

Dan Peterson e l'Olimpia: 36 motivi di amore reciproco La Gazzetta dello Sport

Sia il coach, sia il club sono nati nel '36 e allora domenica scorsa, davanti agli 11 mila del forum, è stata ritirata la (sua) maglia con quel numero. Un evento che il coach (emozionato) racconta ...