Dalmat: «Inter poco concreta, con il Benfica sarà molto dura» (Di sabato 8 aprile 2023) Stephan Dalmat, tramite i propri account social, si è espresso sulla brutta prestazione dell'Inter contro la Salernitana. L'ex nerazzurro ha detto la sua anche sull'imminente sfida al Benfica e sulla stagione dei nerazzurri. DELUSIONE ? Stephan Dalmat, ha parlato del pari tra Inter e Salernitana e della prossima sfida al Benfica in Champions League: «La squadra è persa e non ha più fiducia. Come si può pareggiare contro una squadra che non ha dimostrato niente. Hai la possibilità di vincere questa partita tre o quattro a zero. L'Inter ha avuto 25/30 possibilità di fare gol. Su 30 tiri ne hanno messo solo uno. Bisogna mettere anche il secondo e il terzo e dopo quaranta minuti la partita è finita. Poi è arrivato questo un gol straordinario di un giocatore che neanche so ...

