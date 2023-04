Dal «cibo sintetico» ai falsi contenuti sulle proteste in Francia: le fake news della settimana (Di sabato 8 aprile 2023) Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Ultimamente si sono distinti due filoni principali oltre a quello della cosiddetta «carne sintetica» (ossia «carne coltivata»): quello dell’intelligenza artificiale e quello delle proteste legate alla riforma delle pensioni in Francia. I profili che non si escludono, anzi possono intersecarsi: come nel caso della finta immagine di un anziano signore che viene picchiato dalla polizia francese. Alle immagini create digitalmente, come quella di Julian Assange in prigione, e ai video falsamente attribuiti alle manifestazioni che hanno recentemente avuto luogo per le strade di Parigi, si sono aggiunte strane voci sull’esistenza dei giganti e sulle politiche di prevenzione canadesi. Abbiamo infine trattato ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Come ognitorniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Ultimamente si sono distinti due filoni principali oltre a quellocosiddetta «carne sintetica» (ossia «carne coltivata»): quello dell’intelligenza artificiale e quello dellelegate alla riforma delle pensioni in. I profili che non si escludono, anzi possono intersecarsi: come nel casofinta immagine di un anziano signore che viene picchiato dalla polizia francese. Alle immagini create digitalmente, come quella di Julian Assange in prigione, e ai video falsamente attribuiti alle manifestazioni che hanno recentemente avuto luogo per le strade di Parigi, si sono aggiunte strane voci sull’esistenza dei giganti epolitiche di prevenzione canadesi. Abbiamo infine trattato ...

