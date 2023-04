Da Stanlio e Ollio a ''calcio arrivederci'': Origi, Rebic, Pobega, quanti meme (Di sabato 8 aprile 2023) Origi e Rebic deludono contro l'Empoli. Ma non solo loro: male anche Pobega e De Ketelaere che ha iniziato dalla panchina ancora una volta. Il flop ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023)deludono contro l'Empoli. Ma non solo loro: male anchee De Ketelaere che ha iniziato dalla panchina ancora una volta. Il flop ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilFu_MM : RT @G_Cobianchi: Rebic e Origi ormai li seguo come guardo Stanlio e Ollio, sai che troveranno sempre un modo nuovo per fare la figura dei r… - gabibbiano : RT @G_Cobianchi: Rebic e Origi ormai li seguo come guardo Stanlio e Ollio, sai che troveranno sempre un modo nuovo per fare la figura dei r… - G_Cobianchi : Rebic e Origi ormai li seguo come guardo Stanlio e Ollio, sai che troveranno sempre un modo nuovo per fare la figura dei rincoglioniti - roberto27467832 : @Linkiesta @Vincengen Stanlio e Ollio hanno minacciosamente detto a Jinping: non consegnate ai russi materiale ch… - marcell0turrini : @RobertoAvventu2 Lo preferisco quando fa il comico nella coppia stanlio e ollio, ma anche così fa ridere -