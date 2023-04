Curva Nord sta con l’Inter e Lukaku | «Non è ancora tempo di giudizi!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 aprile 2023) Laa parlare riguardo l’episodio di Salerno con il pareggio 1-1 e le scuse di Romelusotto la. Gli ultras con un post pubblicato sui social ha preferito non giudicare,per il momento, l’operato della squadra, impegnata martedì a Lisbona contro il Benfica in Champions League. DOPO SALERNO – Questo il comunicato dellain merito all’ultima prestazione delcontro la Salernitana e l’imminente trasferta di Lisbona: «Laha apprezzato le scuse die la prestazione del giocatore è stata positiva. Ha peccato di precisione, ma il cuore lo ha buttato in campo e questo lè quello che conta! A fine partita ha deciso di venire a scusarsi e ha chiesto ...