Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: Italia in semifinale, sconfitta 8-4 la Norvegia (Di sabato 8 aprile 2023) L’Italia è in semifinale nei Mondiali di Ottawa 2023 di Curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Capolavoro di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che dopo aver chiuso il girone al sesto posto con 8 vittorie e 4 sconfitte ottengono un altro successo per continuare a sognare. sconfitta con il punteggio di 8-4 la Norvegia nella partita valevole per i playoff. Sul ghiaccio canadese, gli azzurri partono male, ma si riscattano e poi completano l’opera nel finale, conquistando una prestigiosa vittoria. Sulla strada dell’Italia ci sarà ora la Scozia: appuntamento all’01:00 di notte. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) L’è inneididimaschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Capolavoro di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che dopo aver chiuso il girone al sesto posto con 8 vittorie e 4 sconfitte ottengono un altro successo per continuare a sognare.con il punteggio di 8-4 lanella partita valevole per i playoff. Sul ghiaccio canadese, gli azzurri partono male, ma si riscattano e poi completano l’opera nel finale, conquistando una prestigiosa vittoria. Sulla strada dell’ci sarà ora la Scozia: appuntamento all’01:00 di notte. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E ...

