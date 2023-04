Curling: Mondiali, è la Norvegia l'avversario degli azzurri nel qualification game (Di sabato 8 aprile 2023) Ottawa, 8 apr. - (Adnkronos) - Alla TD Arena di Ottawa (Canada) è giunta a compimento la prima fase del Mondiale maschile di Curling. La squadra azzurra composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – seguita in loco dal direttore tecnico Claudio Pescia – aveva già acquisito la qualificazione ai play-off nel pomeriggio europeo di venerdì, sconfiggendo il Giappone. Restava però da determinare il tabellone della fase a eliminazione diretta, stabilito sulla base della classifica finale del round robin. Nel suo ultimo incontro del girone, ormai ininfluente, l'Italia ha travolto 9-2 senza alcun patema la Corea del Sud. Troppo ampia la differenza tra le due compagini. Successo comunque significativo, poiché ha consentito agli azzurri di chiudere il round robin con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Ottawa, 8 apr. - (Adnkronos) - Alla TD Arena di Ottawa (Canada) è giunta a compimento la prima fase del Mondiale maschile di. La squadra azzurra composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – seguita in loco dal direttore tecnico Claudio Pescia – aveva già acquisito la qualificazione ai play-off nel pomeriggio europeo di venerdì, sconfiggendo il Giappone. Restava però da determinare il tabellone della fase a eliminazione diretta, stabilito sulla base della classifica finale del round robin. Nel suo ultimo incontro del girone, ormai ininfluente, l'Italia ha travolto 9-2 senza alcun patema la Corea del Sud. Troppo ampia la differenza tra le due compagini. Successo comunque significativo, poiché ha consentito aglidi chiudere il round robin con un ...

