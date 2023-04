Curling, l’Italia sfiderà la Norvegia nei playoff dei Mondiali: in palio la semifinale con la Scozia. Il tabellone (Di sabato 8 aprile 2023) l’Italia affronterà la Norvegia nei playoff dei Mondiali 2023 di Curling maschile. L’appuntamento è per questa sera (ore 20.00) sul ghiaccio di Ottawa (Canada). Gli azzurri hanno chiuso il round robin al sesto posto con 8 vittorie e 4 sconfitte, dunque se la dovranno vedere con la terza classificata della fase a gironi. Gli scandinavi hanno raccolto 10 successi proprio come la Scozia, che però li sopravanza perché si è imposta nello scontro diretto. I britannici sono secondi e avanzano direttamente alle semifinali insieme alla Svizzera, capace di primeggiare con ben 11 affermazioni all’attivo. Chi vincerà tra Italia e Norvegia sfiderà la Scozia in semifinale. Canada e Svezia chiudono rispettivamente in quarta e quinta ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023)affronterà laneidei2023 dimaschile. L’appuntamento è per questa sera (ore 20.00) sul ghiaccio di Ottawa (Canada). Gli azzurri hanno chiuso il round robin al sesto posto con 8 vittorie e 4 sconfitte, dunque se la dovranno vedere con la terza classificata della fase a gironi. Gli scandinavi hanno raccolto 10 successi proprio come la, che però li sopravanza perché si è imposta nello scontro diretto. I britannici sono secondi e avanzano direttamente alle semifinali insieme alla Svizzera, capace di primeggiare con ben 11 affermazioni all’attivo. Chi vincerà tra Italia elain. Canada e Svezia chiudono rispettivamente in quarta e quinta ...

