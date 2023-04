Curling, Italia sontuosa! Prova di forza contro la Norvegia: si vola in semifinale ai Mondiali! (Di sabato 8 aprile 2023) Due indizi fanno una Prova. La Nazionale Italiana di Curling maschile si conferma una delle quattro squadre più forti del mondo. Il team azzurro guidato da Joel Retornaz ha infatti conquistato per il secondo anno consecutivo l’accesso alle semifinali ai Campionati Mondiali 2023, sconfiggendo nettamente sul ghiaccio di Ottawa la Norvegia con il risultato di 8-4 ai play-off. Un match cominciato nel segno dell’equilibrio quello degli azzurri, bravi a gestire la mano concedendo ai nordici soltanto un punto. Ma nel secondo turno arriva il primo, forse l’unico vero errore del nostro skip che, non trovando la doppia bocciata nell’ultimo rilascio, lascia la stone norvegese a punto regalando un altro sigillo agli avversari. Retornaz tuttavia ripristinerà gli equilibri proprio nell’end successivo, grazie a un colpo perfetto che ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Due indizi fanno una. La Nazionalena dimaschile si conferma una delle quattro squadre più forti del mondo. Il team azzurro guidato da Joel Retornaz ha infatti conquistato per il secondo anno consecutivo l’accesso alle semifinali ai Campionati Mondiali 2023, sconfiggendo nettamente sul ghiaccio di Ottawa lacon il risultato di 8-4 ai play-off. Un match cominciato nel segno dell’equilibrio quello degli azzurri, bravi a gestire la mano concedendo ai nordici soltanto un punto. Ma nel secondo turno arriva il primo, forse l’unico vero errore del nostro skip che, non trovando la doppia bocciata nell’ultimo rilascio, lascia la stone norvegese a punto regalando un altro sigillo agli avversari. Retornaz tuttavia ripristinerà gli equilibri proprio nell’end successivo, grazie a un colpo perfetto che ...

