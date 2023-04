Curiosità dal mondo: le collezioni più strane e particolari (Di sabato 8 aprile 2023) La Santa Pasqua si avvicina e chiunque si aspetta di leggere articoli che si riferiscono a questo particolare giorno, ma dato che dovunque potete trovare letture di questo tipo, io cercherò di deliziarvi con qualcosa di “diverso”; prendo spunto dalla mia collezione di circa 12.000 DVD che comprende film di tutti i generi (sicuramente fra di voi esiste qualcuno che batte il mio record), per raccontarvi di persone che hanno deciso di collezionare nel corso della loro vita, oggetti quantomeno particolari. Ritengo sarebbe troppo semplice citare grandi collezionisti di quadri o oggetti antichi, pertanto inizierò a citarvi la signora Becky Martz originaria della Florida che ama da sempre collezionare le etichette delle banane; pensate che ad oggi ne ha più di 23.000. Becky ha iniziato nel 1960 ad appassionarsi a questo tipo di raccolta e da allora non si è ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 aprile 2023) La Santa Pasqua si avvicina e chiunque si aspetta di leggere articoli che si riferiscono a questo particolare giorno, ma dato che dovunque potete trovare letture di questo tipo, io cercherò di deliziarvi con qualcosa di “diverso”; prendo spunto dalla mia collezione di circa 12.000 DVD che comprende film di tutti i generi (sicuramente fra di voi esiste qualcuno che batte il mio record), per raccontarvi di persone che hanno deciso di collezionare nel corso della loro vita, oggetti quantomeno. Ritengo sarebbe troppo semplice citare grandisti di quadri o oggetti antichi, pertanto inizierò a citarvi la signora Becky Martz originaria della Florida che ama da sempre collezionare le etichette delle banane; pensate che ad oggi ne ha più di 23.000. Becky ha iniziato nel 1960 ad appassionarsi a questo tipo di raccolta e da allora non si è ...

