Cucchi | Il Napoli è una delle squadre che gioca il miglior calcio in Europa | Kvara ci ha sorpreso

(Di sabato 8 aprile 2023) A Radio Kiss Kiss, è intervenuto Riccardo, giornalista, di seguito le sue dichiarazioni: "Quella tra gli ultrà dele il club di De Laurentiis è una frattura che non riesco a comprendere, è un drammatico errore perché forse non si riesce a capire fino in fondo cosa sta facendo ilin questo campionato. Vincere uno scudetto aè una cosa di storico, ogni tifoso azzurro dovrebbe essere concentrato su questa straordinaria gioia. Ho l’impressione che gli ultras rischiano di essere isolati nel contesto del grande amore che si vive in città. Spalletti? E’ stato costruito un autentico gioiello: una gemma, ilè sotto gli occhi di tutti. Ci può stare che in una stagione così lunga e difficile due partite possano non riuscire bene. I riflettori sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Cucchi: 'Vincere a Napoli è una cosa storica, Osimhen è fondamentale' - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Cucchi: 'Vincere a Napoli è una cosa storica, Osimhen è fondamentale' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Cucchi: 'Vincere a Napoli è una cosa storica, Osimhen è fondamentale' - napolimagazine : KISS KISS - Cucchi: 'Vincere a Napoli è una cosa storica, Osimhen è fondamentale' - apetrazzuolo : KISS KISS - Cucchi: 'Vincere a Napoli è una cosa storica, Osimhen è fondamentale' -

Notizie Calcio- Riccardo, storico giornalista e radiocronista, ha commentato sul suo profilo Twitter le constestazioni dei tifosi azzurri nella prima frazione di Lecce -. Queste le sue parole: ......David di Donatello come Miglior attore protagonista nel 2019 per linterpretazione di Stefano... Altra doppia candidatura arriva nel 2018 come Miglior attore protagonista pervelata di ...Questo il tweet della storica voce di Radio Rai Sport, Riccardo, post- Milan 0 - 4. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

Cucchi: “Drammatico errore degli ultra del Napoli. Osimhen Fondamentale recuperarlo” CalcioNapoli1926.it

Riccardo Cucchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quella tra gli ultrà del Napoli e il club di De Laurentiis è una frattura che non riesco a comprendere, è un dramma ...Tensioni in tribuna durante Lecce Napoli. A Lecce non era presente il patron del Napoli, ma in tribuna c’era il figlio Edo De Laurentiis. E non sono mancati momenti di tensione con i tifosi di casa, o ...