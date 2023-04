Cristina Scuccia innamorata | la rivelazione sbanca i social | l’ha ammesso in diretta tv

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 8 aprile 2023)rivela di essersie lascia senza parole tutti i suoi fan: chi ha fatto breccia nel cuore dell’ex religiosa?sta vivendo la sua nuova vita dopo aver deciso di svestire l’abito da suora e tornare ad essere semplicemente. In tanti ricorderanno il suo exploit a The Voice of Italy, quando era ancora suor: una voce straordinaria che le valse un trionfo più che meritato. Suor, che faceva parte dell’Ordine delle Suore Orsoline, ha potuto godere di un successo enorme, ma nonostante ciò ha deciso comunque di rimettersi completamente in discussione rinunciando al velo.confessa il suo amore – Credit Instagram...