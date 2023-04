(Di sabato 8 aprile 2023) La cura migliore per le patologie tumorali? Laci racconta le sue regole per un auto -up efficace e di un'iniziativa per sostenere la ricercailattraverso la bellezza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Cristina Chiabotto, la perfetta forma fisica dopo due gravidanze: il suo segreto leggi su Gloo… - kopaka2002 : @Lapalmauz Una Cristina Chiabotto per minorenni - Pols0o7 : @frafacchinetti Lo scoiattolo è Cristina chiabotto (corona di miss Italia e pattini sul ghiaccio) -

Tags: bergamo bergamoalta gossip michellehunziker sifb tomasotrussardi tomasotrussardi40anni tomasotrussardifesta tomasotrussardifesta40anni Articolo precedenterivela il segreto ...La showgirl 36enne lo rivela ai fan rispondendo alle loro domande Sposata con Marco Roscio dal 21 settembre 2019, è madre di Luce, 2 anni il 7 maggio, e Sofia, uno il 29 giugnoè splendida. La maternità le regalato uno splendore maggiore e curve sinuose su un corpo tonico e scattante. Rispondendo alle domande dei fan sul social, l'ex Miss Italia rivela il ...Pubblichiamo il primo episodio di 'Sul tumore facciamo rumore!' . Questa rubrica di approfondimento vede come protagonista la nostra madrinache, ancora una volta, ha deciso di essere al nostro fianco per ricordare a tutti l'importanza dell'informazione e della cultura della prevenzione. In questa prima puntata grazie ...

Cristina Chiabotto e la prevenzione contro il cancro: «A 36 anni ho fatto il mio primo check up completo» Vanity Fair Italia

La cura migliore per le patologie tumorali La prevenzione. Cristina Chiabotto ci racconta le sue regole per un auto - check up efficace e di un'iniziativa per sostenere la ricerca contro il cancro at ...Dopo due gravidanze Cristina Chiabotto ha ritrovato la perfetta forma fisica e lei stessa ha confessato ai fan alcuni retroscena sui suoi segreti, tra dieta e allenamenti sportivi.