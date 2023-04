Crisi delle nascite | le storie di chi ha rinunciato a fare figli o ad averne altri | “Un secondo bambino ci renderebbe poveri” “Nessun aiuto dallo Stato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023) Non è solo la mancanza di asili nido o l’esiguità dei vari bonus, che pure pesano. Le coppie italiane fanno menodi quanti ne vorrebbero perché si scontrano con i mali strutturali della nostra economia e della nostra società. Il micidiale mix fra abuso del precariato e basse retribuzioni (anche per chi ha il “posto fisso”). Il costocase, spesso proibitivi nelle aree più “dinamiche”. L’ostilità di molti nostri imprenditori e manager alla maternità, che troppo spesso mette a rischio le carriere, quando non il lavoro stesso. Il meccanismo perverso dell’Isee, che ormai fa apparire “ricche” – e dunque non meritevoli di aiuti pubblici – anche le famiglie che raggiungono un tenore di vita appena dignitoso. E così via. È quello che ci dicono le tantissime mail dei nostri lettori enostre lettrici, a cui abbiamo chiesto di ...