(Di sabato 8 aprile 2023) Le parole didopo la vittoria della: «È un gol importantissimo e spero che questa vittoria ne porti altre in seguito» Leonardo, difensore della, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «Venivamo da un periodo molto difficile per noi. Questo gol è qualcosa di assurdo, lo dedicofamiglia emia ragazza. È un gol importantissimo e spero che questa vittoria ne porti altre in seguito. La Sampdoria è una grandissima squadra, siamo contenti di averla superata., vogliamo continuare così. Ringrazio i tifosi in casa e in trasferta, vengono in tanti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Cremonese, Sernicola: «Lotteremo fino alla fine» - Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: Le pagelle di Sampdoria-Cremonese: Quagliata super, Sernicola decide - paoloangeloRF : Le pagelle di Sampdoria-Cremonese: Quagliata super, Sernicola decide - PolideportivoFC : ?????? #SerieA ?????? #Atalanta 0-2 #Bologna 49' N. Sansone; 86' R. Orsolini #Sampdoria 2-3 #Cremonese 5' M. Leris; 6… - infoitsport : Sampdoria-Cremonese, Ballardini: il cambio modulo e l’elogio a Sernicola -

Al quinto dei sette minuti di recupero lala ribalta con il gol di. Il tabellino di Sampdoria -2 - 3 Gol: nel pt 15' Leris (S), 35 Ghiglione (C); nel st 21' Lammers (S),...Lavince in rimonta contro la Sampdoria: blucerchiati aventi per due volte con Léris e Lammers, altrettante volte ripresi da Ghiglione e Lochoshvili; nei minuti finalidecide il ...Sorpreso dal tiro di Ghiglione nell'azione dell'1 - 1, senza responsabilità sugli altri due gol Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ...

Sampdoria-Cremonese, le pagelle: male Amione, 5. Sernicola ok: 7 La Gazzetta dello Sport

All’ottantacinquesimo pareggia la Cremonese con Lochosvili che non sbaglia il tap-in sul pallone messo in area da Dessers. Al novantacinquesimo la squadra di Ballardini segna il gol-vittoria con ...(ANSA) - ROMA, 08 APR - Vittorie esterne per Bologna e Cremonese nei rispettivi impegni per la 29/a giornata di campionato. La squadra di Thiago Motta ha battuto 2-0 l'Atalanta del maestro Gasperini, ...