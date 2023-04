(Di sabato 8 aprile 2023) Sorride Davideche si gode il primo trionfo in trasferta della suache lascia così alla Sampdoria l'ultimo posto in classifica. Si riaccende la speranza ma il tecnico pensa solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Cremonese: Ballardini, per noi vittoria importante leggi su Gloo - TMWSampdoria : Cremonese, Ballardini: 'Partita equilibrata fra due squadre in difficoltà' - Luxgraph : Sampdoria-Cremonese, Ballardini: il cambio modulo e l’elogio a Sernicola - CalcioNews24 : #SampdoriaCremonese, le parole di #Ballardini nel post gara - sportli26181512 : Cremonese, Ballardini: 'Vittoria importante, ma ancora tanto da migliorare' -

Stankovic(3 - 5 - 2): Carnesecchi; Bianchetti, Ferrari (23 'st Sernicola), Lochoshvili; ...Ammoniti : Bianchetti, Leris, Afena Gyan e Oikonomou per gioco scorretto, Stankovic per ...Sorride Davideche si gode il primo trionfo in trasferta della suache lascia così alla Sampdoria l'ultimo posto in classifica. Si riaccende la speranza ma il tecnico pensa solo al successo con ...Allenatore:7 ARBITRO : Doveri di Roma 6. NOTE : pomeriggio fresco, terreno in buone ... 2', 9' Lo scontro diretto per la salvezza della 29 giornata di Serie A se lo aggiudica la...

Cremonese, Ballardini: “Siamo contenti per la vittoria ma bisogna che siamo più bravi” DerbyDerbyDerby

Sorride Davide Ballardini che si gode il primo trionfo in trasferta della sua Cremonese che lascia cosi' alla Sampdoria l'ultimo posto in classifica.La Cremonese ha qualche minuto di smarrimento, con l'occasione per Winks e il miracolo di Carnesecchi su Zanoli, ma Ballardini effettua i dovuti accorgimenti tattici e Dessers sfiora il pareggio, che ...