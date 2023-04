Covid in Toscana: morta una donna a Firenze oggi, 8 aprile. 130 i nuovi contagi. E 163 i ricoverati (7 in terapia intensiva) (Di sabato 8 aprile 2023) Si tratta di una donna di 70 anni. Sono 130 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 35 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 95 con test rapido Leggi su firenzepost (Di sabato 8 aprile 2023) Si tratta di unadi 70 anni. Sono 130 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 35 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 95 con test rapido

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrossetoNotizie : Covid: 130 nuovi casi, 96 guarigioni, un decesso, un ricovero in più in Toscana - - toscanamedianew : Covid, in Toscana morta una donna, 130 nuovi casi - theamazer : @ierogamos Patrizia, in Italia o almeno in Toscana i centri vaccinali sono chiusi da almeno un anno. Nessuna vaccin… - PisaToday : Coronavirus in Toscana: il bollettino del 7 aprile - VTrend_it : Covid, 123 nuovi casi in Toscana (+7 tra Pisa e provincia) e 4 decessi -