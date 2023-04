Covid | i nuovi casi calano del 16% Valori così bassi solo a ottobre 2021

(Di sabato 8 aprile 2023) Il report. Nell’ultima settimana altri 308 positivi in Bergamasca (3.461 in tutta la Lombardia) e nessun decesso.

Entro il 2030 milioni di persone potrebbero salvarsi grazie avaccini per il cancro, le malattie cardiovascolari e autoimmuni. E' la convinzione di esperti ...in occasione dell'epidemia di. ...BOLLETTINO DELL'8 APRILE " DATI19 IN MOLISE Questi i dati del bollettino delle ore 18 e unico per la giornata. Sono stati effettuati 157tamponi molecolari e 26 tamponi rapidi .

Un decesso e 60 nuovi contagi per Covid, tasso al 5,88% Agenzia ANSA

Il Covid non allenta la sua morsa in Toscana e il virus circola con un'incidenza assai maggiore rispetto alla media nazionale. In questo contesto, con 162.055 casi positivi dall'inizio dell'emergenza ...