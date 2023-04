Così la guerra dello yuan farà scoppiare anche la bolla immobiliare (Di sabato 8 aprile 2023) La Cina vuole approfittare della inflazione che c’è in Occidente, della annunciata difficoltà delle banche e di una bolla immobiliare che in America sta per esplodere e avrà un effetto tsunami anche in Europa. L’offensiva avviene in due tempi. Il primo lo ha giocato già sul fronte russo utilizzando Mosca come rampa di lancio per il renminbi. Negli accordi di cooperazione che Xi Jinping ha firmato con Vladimir Putin c’è la possibilità per la Russia di usare la moneta cinese per i pagamenti internazionali. La Banca centrale di Mosca sta liberandosi di dollari ed euro e li converte in yuan. Il Fondo sovrano russo Nwf, dotato di 150 miliardi di dollari, ha il 60 per cento della sua cassa in moneta cinese. La Russia è il cardine del sistema di pagamento UnionPay che la Cina ha messo in piedi al posto ... Leggi su panorama (Di sabato 8 aprile 2023) La Cina vuole approfittare della inflazione che c’è in Occidente, della annunciata difficoltà delle be di unache in America sta per esplodere e avrà un effetto tsunamiin Europa. L’offensiva avviene in due tempi. Il primo lo ha giocato già sul fronte russo utilizzando Mosca come rampa di lancio per il renminbi. Negli accordi di cooperazione che Xi Jinping ha firmato con Vladimir Putin c’è la possibilità per la Russia di usare la moneta cinese per i pagamenti internazionali. La Banca centrale di Mosca sta liberandosi di dollari ed euro e li converte in. Il Fondo sovrano russo Nwf, dotato di 150 miliardi di dollari, ha il 60 per cento della sua cassa in moneta cinese. La Russia è il cardine del sistema di pagamento UnionPay che la Cina ha messo in piedi al posto ...

