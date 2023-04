Così è morto Alessandro Parini: le immagini dell'attentato a Tel Aviv (Di sabato 8 aprile 2023) Sono impressionanti le immagini registrate da una videocamera di sorveglianza che mostrano l'attentato di Tel Aviv nel quale ha perso la vita il 35enne italiano Alessandro Parini. Nel video si vede un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Secondo quanto ricostruito dalla stampa israeliana, Parini sarebbe stato ucciso dall'attentatore con un'arma da fuoco. Dopo aver tentato di travolgere altri pedoni, il terrorista avrebbe cercato di aprire il fuoco, ma è stato abbattuto dalle forze dell'ordine. È ancora mistero sull'identità dell'attentatore. In un primo momento si era parlato di un arabo-israeliano, identificato dalle autorità locali. Ma il sospetto – che vive a Kfar Kassem, a nord est di Tel ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) Sono impressionanti leregistrate da una videocamera di sorveglianza che mostrano l'di Telnel quale ha perso la vita il 35enne italiano. Nel video si vede un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Secondo quanto ricostruito dalla stampa israeliana,sarebbe stato ucciso dall're con un'arma da fuoco. Dopo aver tentato di travolgere altri pedoni, il terrorista avrebbe cercato di aprire il fuoco, ma è stato abbattuto dalle forze'ordine. È ancora mistero sull'identitàre. In un primo momento si era parlato di un arabo-israeliano, identificato dalle autorità locali. Ma il sospetto – che vive a Kfar Kassem, a nord est di Tel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... barrymansixty1 : @aiolocutio @Marxtrixx @giovanni_barba Quello è vero, se con una cucina così strong non ti sgorghi con una bollicin… - tempoweb : Così è morto Alessandro Parini: le immagini dell'attentato a #TelAviv #8aprile - greenduartv : @rvggieblvck non eravamo tanto legati, è che è così strano saperlo morto quando fino a qualcue mese fa ci parlavo a… - GioxPex : @__Jandoo Morto. Così accurato. - danydan92028121 : @UnaGirovaga @fattoquotidiano Certo che dare già per morto Berlu, potrebbe anche portare male chi gufa e dico così per dire -