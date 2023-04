Cosenza | Nasti | «Salvezza a Cosenza | Mondiale con l’Italia e poi il Milan | i miei obiettivi»

(Di sabato 8 aprile 2023) Marco, attaccante delma di proprietà del, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Marco, attaccante delma di proprietà del, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Il prestito alè un modo per far capire alquanto posso valere. Il mio idolo? Benzema. Guardo i suoi video per capire come si muove e come segna. Alho imparato tanto da Giruod. La differenza coi grandi non è la tecnica ma l’atteggiamento.? Prima salvo ildiretto e poi vinco ilU20 con». ...

Marco Nasti è un prestito che è diventato una botta di adrenalina per il Cosenza in volo verso la salvezza. Sparata nelle vene rossoblù proprio nel derby contro la Reggina, 90 minuti e un effetto dirompente. Marco Nasti si sta prendendo il Cosenza sulle spalle. L'attaccante classe 2003, di proprietà del Milan, dopo un periodo iniziale difficile sta cominciando a segnare con continuità.

Di Viali apprezzo tanto la concretezza" Il momento d'oro di Marco Nasti non passa inosservato. Anche i grandi quotidiani hanno deciso di dedicare la copertina al giovane attaccante scuola Milan.