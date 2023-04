Cos’è Polkadot e come funzionano le Parachain

Leggi su blockworld

(Di sabato 8 aprile 2023) Uno degli ecosistemi e dei progetti più interessanti nel mondo delle criptovalute è senza dubbioè un protocollo che fa dell’interoperabilità e della scalabilità i suoi punti di forza, permettendo lo scambio asset provenienti da diverse Blockchain in maniera sicura e affidabile. Il progetto si compone di due parti principali che sono: RelayChain, ossia la catena responsabile della sicurezza condivisa della rete, del consenso e del regolamento delle transazioni., ossia delle catene secondarie che possono essere personalizzate per qualsiasi usecase e che si collegano alla Relay chain condividendone la sicurezza e il consenso. Ognipuò ottimizzare le proprie funzionalità per dei casi d’uso specifici e può utilizzare il proprio token nativo per il funzionamento interno. Questo ...