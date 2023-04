Cosa fare se si incontra un orso: «Convivere è possibile, bisogna guardarlo in faccia e rimanere fermi» (Di sabato 8 aprile 2023) Il runner 26enne Andrea Papi è stato ucciso da un orso. A confermare che la tragedia di Calves è dovuta ad un animale è stata ieri l’autopsia sul corpo del ragazzo. Secondo la quale lui era ancora vivo quando è stato aggredito dal plantigrado. Come sembravano dimostrare fin dal primo momento gli indizi. E in particolare il bastone insanguinato, che Papi avrebbe usato per difendersi. La provincia di Trento ha decretato la morte di MJ5, indiziato in questa circostanza e già responsabile dell’aggressione ad Alessandro Cicolini, avvenuta lo scorso 5 marzo. Ma secondo gli esperti la convivenza con l’orso è possibile. bisogna soltanto seguire alcune regole. Cosa fare quindi quando si incontra un orso? E perché è necessario tenere sempre i ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Il runner 26enne Andrea Papi è stato ucciso da un. A confermare che la tragedia di Calves è dovuta ad un animale è stata ieri l’autopsia sul corpo del ragazzo. Secondo la quale lui era ancora vivo quando è stato aggredito dal plantigrado. Come sembravano dimostrare fin dal primo momento gli indizi. E in particolare il bastone insanguinato, che Papi avrebbe usato per difendersi. La provincia di Trento ha decretato la morte di MJ5, indiziato in questa circostanza e già responsabile dell’aggressione ad Alessandro Cicolini, avvenuta lo sc5 marzo. Ma secondo gli esperti la convivenza con l’soltanto seguire alcune regole.quindi quando siun? E perché è necessario tenere sempre i ...

