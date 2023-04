Corriere dello Sport – Fiorentina, senti l’agente di Amrabat: “Offerte? Pronti ad ascoltarle” (Di sabato 8 aprile 2023) 2023-04-08 12:34:16 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: BARCELLONA (SPAGNA) – Il Barcellona segue ancora con attenzione Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina che nell’ultima sessione di mercato il club blaugrana aveva provato a strappare al club di Rocco Commisso. Secondo il sito del quotidiano catalano ‘Sport’, il Barcellona sarebbe ancora interessato al giocatore per rinforzare la linea mediana. Intervistato dal sito specializzato marocchino ‘Kora Plus’, l’agente di Amrabat, Mohamed Sinouh, lascia aperta ogni porta per il futuro del suo assistito: “Al momento non abbiamo nessuna proposta da valutare, ma adesso anche la Fiorentina ... Leggi su justcalcio (Di sabato 8 aprile 2023) 2023-04-08 12:34:16 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del: BARCELLONA (SPAGNA) – Il Barcellona segue ancora con attenzione Sofyan, centrocampista dellache nell’ultima sessione di mercato il club blaugrana aveva provato a strappare al club di Rocco Commisso. Secondo il sito del quotidiano catalano ‘’, il Barcellona sarebbe ancora interessato al giocatore per rinforzare la linea mediana. Intervistato dal sito specializzato marocchino ‘Kora Plus’,di, Mohamed Sinouh, lascia aperta ogni porta per il futuro del suo assistito: “Al momento non abbiamo nessuna proposta da valutare, ma adesso anche la...

