Corea del Nord, nuovo test drone sottomarino attacco nucleare (Di sabato 8 aprile 2023) La Corea del Nord ha dichiarato oggi di aver condotto un nuovo test di un drone sottomarino da attacco nucleare, in risposta alle esercitazioni militari congiunte del Sud e degli Stati Uniti. Il test ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Ladelha dichiarato oggi di aver condotto undi unda, in risposta alle esercitazioni militari congiunte del Sud e degli Stati Uniti. Il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha dichiarato di aver condotto un nuovo test di un drone sottomarino da attacco nucleare, in risp… - pwk : 4° giorno di ban di #ChatGPT in Italia. Paesi nel mondo dove ChatGPT è bannato: 1. Russia 2. Cina 3. Iran 4. Core… - La7tv : #lariachetira Applausi dei bambini per Giorgia Meloni, @GoffredoB (Corriere della Sera): 'È un tic tipico di ogni l… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: La Corea del Nord ha dichiarato di aver condotto un nuovo test di un drone sottomarino da attacco nucleare, in risposta a… - Lorenzo81006783 : @MarcoRizzoPC Si! Collegatevi direttamente col Cremlino e fate filtrare le notizie a Pyongyang in Corea del Nord. A… -