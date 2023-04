Corea del Nord: nuovo test di un drone sottomarino nucleare (Di sabato 8 aprile 2023) La Corea del Nord ha condotto un nuovo test di un drone sottomarino nucleare. Pyongyang aveva già testato un drone sottomarino nucleare il 23 marzo. Tali dispositivi sono in grado di scatenare uno tsunami radioattivo. La Corea del Nord ha annunciato di aver condotto un Leggi su periodicodaily (Di sabato 8 aprile 2023) Ladelha condotto undi un. Pyongyang aveva giàato unil 23 marzo. Tali dispositivi sono in grado di scatenare uno tsunami radioattivo. Ladelha annunciato di aver condotto un

