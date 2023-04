Coordinamento Provinciale Lega: “Valle del Sabato in stato di inerzia e abbandono” (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Coordinamento Provinciale Benevento Lega – Salvini Premier. “Alla presenza del segretario Provinciale e del segretario cittadino della Lega per Salvini Premier si è riunito il direttivo della Valle DEL Sabato, comprendente i territori dei comuni di Ceppaloni, San Leucio del Sannio ed Arpaise, per le valutazioni in ordine alle prossime elezioni amministrative. Orbene, quest’area della provincia sannita pur vantando una storia gloriosa e una posizione strategica trovandosi nelle immediate vicinanze del capoluogo, purtroppo, all’attualità, si trova in uno stato di inerzia e di abbandono, sia dal punto di vista sociale che da quello ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delBenevento– Salvini Premier. “Alla presenza del segretarioe del segretario cittadino dellaper Salvini Premier si è riunito il direttivo dellaDEL, comprendente i territori dei comuni di Ceppaloni, San Leucio del Sannio ed Arpaise, per le valutazioni in ordine alle prossime elezioni amministrative. Orbene, quest’area della provincia sannita pur vantando una storia gloriosa e una posizione strategica trovandosi nelle immediate vicinanze del capoluogo, purtroppo, all’attualità, si trova in unodie di, sia dal punto di vista sociale che da quello ...

