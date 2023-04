Controlli di alto impatto a San Giuseppe e San Gennaro Vesuviano (Di sabato 8 aprile 2023) Controlli di alto impatto in tre giorni di verifiche identificate 304 persone e ispezionali 209 veicoli a San Giuseppe e San Gennaro Vesuviano Tre giorni di Controlli iniziati il 4 e terminati il 6 aprile a San Giuseppe e San Gennaro Vesuviano. Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con il supporto dei loro colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio. Passati al setaccio il Comune di San Gennaro Vesuviano e San Giuseppe Vesuviano. Nel corso dell’attività identificate 304 persone, controllati 209 veicoli. Contestata, infine, ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 8 aprile 2023)diin tre giorni di verifiche identificate 304 persone e ispezionali 209 veicoli a Sane SanTre giorni diiniziati il 4 e terminati il 6 aprile a Sane San. Gli agenti del Commissariato di San, con il supporto dei loro colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio. Passati al setaccio il Comune di Sane San. Nel corso dell’attività identificate 304 persone, controllati 209 veicoli. Contestata, infine, ...

