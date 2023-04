Concorso Comune Pieve di Cadore: 1 Operaio Autista (Di sabato 8 aprile 2023) Il Comune di Pieve di Cadore ha emesso un Bando Pubblico per la ricerca di 1 Operaio Specializzato Autista, in categoria B3. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno e indeterminato. Comune di Pieve di Cadore: Concorso per 1 Operaio Autista Il Comune di Pieve di Cadore, in Veneto, sta assumendo 1 Figura Professionale specializzata a cui affidare il Ruolo di Autista. Per partecipare al Bando di Concorso serve esperienza pregressa, cittadinanza italiana, predisposizione fisica alla mansione, abilitazione alla guida di automezzi di proprietà comunale, familiarità con il territorio, buone doti ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 8 aprile 2023) Ildidiha emesso un Bando Pubblico per la ricerca di 1Specializzato, in categoria B3. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno e indeterminato.didiper 1Ildidi, in Veneto, sta assumendo 1 Figura Professionale specializzata a cui affidare il Ruolo di. Per partecipare al Bando diserve esperienza pregressa, cittadinanza italiana, predisposizione fisica alla mansione, abilitazione alla guida di automezzi di proprietà comunale, familiarità con il territorio, buone doti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... donatocesana : RT @Comune_Biassono: Indetto concorso pubblico per il Comune di Biassono - Fausto16360137 : RT @Siciliano741: L'Italia è quel paese in cui se hai una condanna non puoi fare un concorso neppure pr netturbino,ma,se patteggi, puoi can… - Gb13Giovanna : RT @Siciliano741: L'Italia è quel paese in cui se hai una condanna non puoi fare un concorso neppure pr netturbino,ma,se patteggi, puoi can… - Ranieromel : RT @Siciliano741: L'Italia è quel paese in cui se hai una condanna non puoi fare un concorso neppure pr netturbino,ma,se patteggi, puoi can… - silvano73068906 : RT @Siciliano741: L'Italia è quel paese in cui se hai una condanna non puoi fare un concorso neppure pr netturbino,ma,se patteggi, puoi can… -